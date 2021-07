Spread Btp - Bund: in rialzo a 105,2 punti (Di giovedì 15 luglio 2021) In rialzo a 105,2 punti base il differenziale tra Btp e Bund, rispetto rispetto alla chiusura della vigilia a 103 punti e all'apertura di giornata sugli stessi livelli. Nella seduta, secondo i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Ina 105,2base il differenziale tra Btp e, rispetto rispetto alla chiusura della vigilia a 103e all'apertura di giornata sugli stessi livelli. Nella seduta, secondo i dati ...

Advertising

DividendProfit : Spread Btp-Bund: in rialzo a 105,2 punti – Economia - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in rialzo a 105,2 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,71% - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in lieve salita a 104,1 punti: Il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,70% - SOLCALIENTE2 : @mrcllznn @laura_ceruti @YoshiIrai @mesoada @PerutaAntonio @RaffaelePizzati @CasaliGiul @SkyTG24 @matteorenzi… - ansa_economia : Spread Btp/Bund apre stabile a 103 punti. Rendimento del decennale allo 0,7% #ANSA -