Quirinale: Spada, 'onore che Mattarella abbia ricevuto Museimpresa' (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "È un onore che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia ricevuto al Quirinale Museimpresa. Un riconoscimento dell'importante ruolo dell'associazione, fondata 20 anni fa a Milano da Assolombarda e Confindustria, quale veicolo dei valori della cultura d'impresa. I musei e gli archivi storici delle aziende valorizzano e testimoniano il nostro straordinario patrimonio industriale e culturale. Le imprese sono motori di sviluppo sostenibile e anche attraverso i loro prodotti contribuiscono ad accrescere la reputazione del nostro Paese nel mondo". Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - "È unche il Presidente della Repubblica Sergioal. Un riconoscimento dell'importante ruolo dell'associazione, fondata 20 anni fa a Milano da Assolombarda e Confindustria, quale veicolo dei valori della cultura d'impresa. I musei e gli archivi storici delle aziende valorizzano e testimoniano il nostro straordinario patrimonio industriale e culturale. Le imprese sono motori di sviluppo sostenibile e anche attraverso i loro prodotti contribuiscono ad accrescere la reputazione del nostro Paese nel mondo". Lo ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Spada, 'onore che Mattarella abbia ricevuto Museimpresa'... - FabioC_Spada : RT @RadioSavana: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini a muso duro contro ministro della Salute che avrebbe provato a vietare la sfilata del… - housegaia : RT @ciccio_liso: Il tipo dietro con la spada palesemente ha prurito al naso ma non può grattarsi hahaha povero #Quirinale - ciccio_liso : Il tipo dietro con la spada palesemente ha prurito al naso ma non può grattarsi hahaha povero #Quirinale - FabioC_Spada : @Quirinale !!!!! Senza documenti , NON SI ENTRA .... sembra abbastanza normale -