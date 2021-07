Psg, con Donnarumma il numero dei portieri in rosa sale a nove: in sei con le valigie in mano (Di giovedì 15 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Un acquisto prestigioso per il club transalpino, che però ora deve fare i conti con una situazione piuttosto delicata. Come riporta ‘L’Equipe‘, i vice-campioni di Francia hanno in rosa ben nove portieri. Una cifra spropositata che costringerà la società a metterne sul mercato tre quarti. Il quotidiano rivela che oltre a Donnarumma verranno confermati Keylor Navas e Alexandre Letellier, con quest’ultimo che farà il terzo. Pronti a lasciare invece Sergio Rico, Alphonse Areola, Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Gianluigiè un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Un acquisto prestigioso per il club transalpino, che però ora deve fare i conti con una situazione piuttosto delicata. Come riporta ‘L’Equipe‘, i vice-campioni di Francia hanno inben. Una cifra spropositata che costringerà la società a metterne sul mercato tre quarti. Il quotidiano rivela che oltre averranno confermati Keylor Navas e Alexandre Letellier, con quest’ultimo che farà il terzo. Pronti a lasciare invece Sergio Rico, Alphonse Areola, Denis Franchi, Marcin Bulka, Garissone Innocent e Lucas ...

