NBA Finals 2021: Middleton completa la grande rimonta Bucks nell’ultimo quarto, è 2-2 nella serie con i Suns (Di giovedì 15 luglio 2021) Poteva essere la grande notte di Devin Booker, che con 42 punti avrebbe avuto pieno diritto di portare i suoi Phoenix Suns sul 3-1 con la chance di chiudere tutto e far dimenticare alla città, finalmente, il 1976. Invece arriva Khris Middleton: lui ne mette 40, pareggia la serie con il 109-103 odierno e forza almeno una gara-6. Il tutto proprio negli ultimi minuti. Le NBA Finals, in breve, non smettono mai di portare brividi, come del resto è già accaduto su tutta la stagione. A partire meglio sono i Suns, in un momento in cui Paul e Antetokounmpo non mordono e così i protagonisti sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Poteva essere lanotte di Devin Booker, che con 42 punti avrebbe avuto pieno diritto di portare i suoi Phoenixsul 3-1 con la chance di chiudere tutto e far dimenticare alla città, finalmente, il 1976. Invece arriva Khris: lui ne mette 40, pareggia lacon il 109-103 odierno e forza almeno una gara-6. Il tutto proprio negli ultimi minuti. Le NBA, in breve, non smettono mai di portare brividi, come del resto è già accaduto su tutta la stagione. A partire meglio sono i, in un momento in cui Paul e Antetokounmpo non mordono e così i protagonisti sono ...

Advertising

SkySport : ?? BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON ??? 'Io fossi in voi accenderei Sky domenica ?? e guarderei la mia finale e quell'… - sportli26181512 : NBA, le palle perse stanno diventando un problema serio per Chris Paul: Da sempre uno dei suoi punti di forza (poch… - OA_Sport : NBA Finals 2021: Khris Middleton si accende nel finale e non solo, i Bucks pareggiano la serie con i Suns. Ci sarà… - SportandoIT : I Suns tirano la volata, ma negli ultimi metri escono Giannis e Middleton: NBA Finals sul 2-2 - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, la stoppata di Giannis fa impazzire la lega: le reazioni del mondo NBA -