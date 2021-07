Movida ad Avellino, la prefettura predispone la Ztl in via de Conciliis (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn piano per l’ulteriore rafforzamento del controllo della cd. “Movida” nei fine settimana, in particolare per il capoluogo, è stato varato stamani nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dalPrefetto di Avellino Paola Spena, cui hanno preso parte il Questore, i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco del Capoluogo e il Presidente della Provincia. L’obiettivo, condiviso con l’Amministrazione comunale, è quello di approntare misure che favoriscano il contemperamento dell’esigenza dei giovani di recuperare gli spazi di socialità con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn piano per l’ulteriore rafforzamento del controllo della cd. “” nei fine settimana, in particolare per il capoluogo, è stato varato stamani nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dalPrefetto diPaola Spena, cui hanno preso parte il Questore, i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sindaco del Capoluogo e il Presidente della Provincia. L’obiettivo, condiviso con l’Amministrazione comunale, è quello di approntare misure che favoriscano il contemperamento dell’esigenza dei giovani di recuperare gli spazi di socialità con ...

