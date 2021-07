Invalsi, la didattica a distanza penalizza i più poveri (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: Getty Images)Dopo un anno di didattica a distanza cresce la quota di studenti delle secondarie di primo grado che non raggiungono livelli accettabili in italiano (dal 34% del 2019 al 39% del 2021) e in matematica (dal 39 al 44%). E, quel che è peggio, ad essere maggiormente colpiti sono i giovani in condizioni socio-economico svantaggiate, con buona pace del ruolo di ascensore sociale che dovrebbe avere la scuola. A scattare la fotografia del fallimento del sistema scolastico italiano alla prova della pandemia sono i risultati delle prove Invalsi, effettuati dopo la pausa forzata del 2020. Ad essere coinvolti sono stati 1,1 milioni ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: Getty Images)Dopo un anno dicresce la quota di studenti delle secondarie di primo grado che non raggiungono livelli accettabili in italiano (dal 34% del 2019 al 39% del 2021) e in matematica (dal 39 al 44%). E, quel che è peggio, ad essere maggiormente colpiti sono i giovani in condizioni socio-economico svantaggiate, con buona pace del ruolo di ascensore sociale che dovrebbe avere la scuola. A scattare la fotografia del fallimento del sistema scolastico italiano alla prova della pandemia sono i risultati delle prove, effettuati dopo la pausa forzata del 2020. Ad essere coinvolti sono stati 1,1 milioni ...

alexbarbera : I dati Invalsi dicono che con la didattica a distanza fra il 40 e il 50 per cento degli studenti italiani non hanno… - LegaSalvini : Rossano #Sasso: “Improponibile un altro anno di dad. L'unica vera didattica è quella in presenza, anche Invalsi e I… - SBESSINA : @marattin Da mamma di due brave liceali, di cui una ora universitaria, entrambe con qualche breve esperienza di stu… - elivito : RT @AlanElettronico: Secondo #INVALSI la DAD è stata un flagello. Dati in calo in italiano e matematica. Ma lo capiscono che senza DAD la d… - GobboPatrich : RT @alexbarbera: I dati Invalsi dicono che con la didattica a distanza fra il 40 e il 50 per cento degli studenti italiani non hanno raggiu… -