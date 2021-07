Inghilterra, vietato l’ingresso allo stadio agli autori di commenti razzisti: la decisione di Johnson (Di giovedì 15 luglio 2021) Il premier inglese Boris Johnson ha deciso di vietare l’ingresso allo stadio a chi si macchia di abusi razzisti online Dopo quanto accaduto a Rashford, Saka e Sancho dopo la finale di Euro 2020, subissati sui social da insulti razzisti, arriva la decisione di Boris Johnson. Il premier inglese, come riportato dall’Ansa, ha deciso di vietare l’ingresso agli stadi a chi si macchia di abusi razzisti online. Dopo che una petizione online per punire con il Daspo a vita i tifosi razzisti ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il premier inglese Borisha deciso di vietarea chi si macchia di abusionline Dopo quanto accaduto a Rashford, Saka e Sancho dopo la finale di Euro 2020, subissati sui social da insulti, arriva ladi Boris. Il premier inglese, come riportato dall’Ansa, ha deciso di vietarestadi a chi si macchia di abusionline. Dopo che una petizione online per punire con il Daspo a vita i tifosiha ...

