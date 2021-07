In cloud i giochi su Netflix, gratis e già nel 2022? (Di giovedì 15 luglio 2021) Si fa strada, prepotentemente, la notizia dell’arrivo dei giochi su Netflix in cloud affianco alla gran mole di contenuti a cui ci ha già abituati la piattaforma tra serie TV , film e documentari. Non è la prima volta che si parla di questa eventualità ma un nuovo rapporto ci fornisce degli indizi inconfutabili proprio in questa direzione. Intanto va detto che i giochi su Netflix arriverebbero sotto forma di servizio di streaming di giochi cloud, sulla falsa riga di quanto oggi siamo abituati a vedere con Xbox cloud Gaming e Google Stadia. Dunque chi è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Si fa strada, prepotentemente, la notizia dell’arrivo deisuinaffianco alla gran mole di contenuti a cui ci ha già abituati la piattaforma tra serie TV , film e documentari. Non è la prima volta che si parla di questa eventualità ma un nuovo rapporto ci fornisce degli indizi inconfutabili proprio in questa direzione. Intanto va detto che isuarriverebbero sotto forma di servizio di streaming di, sulla falsa riga di quanto oggi siamo abituati a vedere con XboxGaming e Google Stadia. Dunque chi è ...

