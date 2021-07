Green pass anti-assembramenti, si studia modello all’italiana (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug – Green pass obbligatorio per i luoghi a rischio assembramento: il governo lavora a un modello all’italiana, meno rigido di quello francese, stoppato subito dalla Lega. Certificazione verde per entrare negli stadi e nelle palestre, per partecipare agli eventi e ai convegni, per salire su treni e aerei, assistere agli spettacoli, ballare nelle discoteche. Ma l’eventuale obbligo anche per i ristoranti al chiuso scatena le ire della categoria, pronta a scendere in piazza dopo mesi e mesi di chiusure. Green pass all’italiana, governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug –obbligatorio per i luoghi a rischio assembramento: il governo lavora a un, meno rigido di quello francese, stoppato subito dalla Lega. Certificazione verde per entrare negli stadi e nelle palestre, per partecipare agli eventi e ai convegni, per salire su treni e aerei, assistere agli spettacoli, ballare nelle discoteche. Ma l’eventuale obbligo anche per i ristoral chiuso scatena le ire della categoria, pronta a scendere in piazza dopo mesi e mesi di chiusure., governo ...

