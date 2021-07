Discord acquisisce la società di IA 'Sentropy' per combattere il grave problema delle molestie (Di giovedì 15 luglio 2021) Non è passato molto tempo da quando Discord ha ospitato alcuni dei gruppi più nocivi di Internet, comprese le comunità suprematiste bianche come The Daily Stormer. Tuttavia, la piattaforma di chat ha lavorato lentamente ma inesorabilmente per ripulirsi. Ma poiché Discord è cresciuto, anche il rischio di molestie è aumentato. Come parte del suo continuo sforzo per garantire che nessun atto Discordante rimanga impunito, ha acquisito Sentropy, la società di intelligenza artificiale anti-molestie. Sentropy è una startup che ha fatto subito scalpore quando è ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Non è passato molto tempo da quandoha ospitato alcuni dei gruppi più nocivi di Internet, comprese le comunità suprematiste bianche come The Daily Stormer. Tuttavia, la piattaforma di chat ha lavorato lentamente ma inesorabilmente per ripulirsi. Ma poichéè cresciuto, anche il rischio diè aumentato. Come parte del suo continuo sforzo per garantire che nessun attoante rimanga impunito, ha acquisito, ladi intelligenza artificiale anti-è una startup che ha fatto subito scalpore quando è ...

