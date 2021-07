Chievo addio | il calcio italiano sempre più in rosso

(Di giovedì 15 luglio 2021) La favola delè all'ultimo capitolo. Manca ancora l'appendice, che sarà scritta davanti al Collegio di Garanzia del Coni dove la società dei miracoli degli anni Duemila cercherà di ribaltare un verdetto che sembra scritto e che la Figc ha ratificato una volta letto il parere contrario della Covisoc, secondo nell'arco di pochi giorni. Fuori per un problema di scadenze fiscali anche se alla base ci sarebbe un'esposizione pesante da risanare nell'arco di poco tempo, in piena crisi e con un modello gestionale in grande sofferenza. Ildel preliminare di Champions League e della partecipazione alla Coppa Uefa, delle 11 stagioni consecutive in Serie ...

Ultime Notizie dalla rete : Chievo addio

Riparte da Rovigo la carriera da dirigente di Sergio Pellissier . Dopo l'esperienza non felicissima, condita da unpiuttosto amaro , da responsabile dell'area tecnica del, l'ex capitano della società veronese - 174 reti per lui in 629 presenze per lui nel calcio che conta - è il nuovo Direttore ...IlVerona , storico club veneto, non ha ottenuto il pass per disputare il prossimo torneo. L'eco mediatico della notizia è stato accolto con stupore da tutto il mondo calcistico, ma non a ...Il Consiglio Federale ha confermato l'esclusione dalla prossima Serie B del Chievo Verona. Ora ai veneti manca un solo grado di giustizia prima di sapere se veramente dovranno dire addio al ...Il Chievo Verona ad un passo dall’addio al professionismo. E’ davvero il caso di dire che le belle favole non sempre si concludono con un lieto fine. Sed lex, dura lex: il passato, seppur celebre, con ...