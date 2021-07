Chi non si vaccina non deve essere curato dagli ospedali pubblici, dice Andrea Crisanti (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlare il microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea Crisanti. E i suoi toni sono sempre molto prudenti ma questa volta perde la pazienza e dice “troppo”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2455 unità. Da ieri 9 morti. Totale persone vaccinate: 25.286.020. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 luglio 2021) Torna a parlare il microbiologo dell’Università di Padova, il professor. E i suoi toni sono sempre molto prudenti ma questa volta perde la pazienza e“troppo”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2455 unità. Da ieri 9 morti. Totale personete: 25.286.020. L'articolo proviene da Leggilo.org.

