Can Yaman e Diletta Leotta, il padre di lui conferma le nozze: "Fatto il primo passo"

Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti alle nozze e il padre dell'attore conferma il prossimo "sì" della coppia. Da mesi ormai si parla del possibile matrimonio fra il divo turco e la conduttrice. La love story fra i due, nonostante indiscrezioni che li vorrebbero spesso in crisi, procede a gonfie vele. A suggellare l'amore è arrivato anche un viaggio in Turchia grazie al quale Diletta ha conosciuto tutta la famiglia di Can. Non solo il padre e la madre, ma anche l'amatissima nonna con cui è cresciuto. Un passo importante che dimostra ...

