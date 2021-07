Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: l'allenatore Tabbiani rinnova (Di giovedì 15 luglio 2021) Fiorenzuola D'ARDA - La Fiorenzuola ha reso noto, attraverso un comunicato, il rinnovo del proprio allenatore Luca Tabbiani . Ecco la nota del club: " U. S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021)D'ARDA - Laha reso noto, attraverso un comunicato, il rinnovo del proprioLuca. Ecco la nota del club: " U. S.1922 comunica ufficialmente di ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, Giroud è arrivato in città: domani le visite. FOTO: Sta per cominciare ufficialmente l'avventura di Olivier… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Fiorenzuola: l'allenatore Tabbiani rinnova: Il tecnico resterà fino al 30 giugno 2022… - Calciopress : New post: Su Calciopress il CALCIOMERCATO della Serie A Femminile è IN TEMPO REALE - LeBombeDiVlad : ???? #Dalbert pronto a lasciare l'#Inter ???? Il suo futuro è ancora in #SerieA #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB #SerieC | #Bari su Mazzotta, definita l'operazione Cheddira. #Vicenza, ufficiale l'arrivo di… -