Advertising

Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - infoitsport : Calciomercato Inter, l'agente ammette: 'Sono venuto per portarlo a Milano' - Mediagol : Calciomercato Inter, sfida al Lione per Onana: Ausilio punta il portiere dell’Ajax -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Fantacalcio ®

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeIl Psg, infatti, ha deciso di non riscattare l'italiano, preferendo puntare tutto su Hakimi dell'. Il ...Il suo agente Lucci gli ha aperto la strada verso l', ma Florenzi non è affatto convinto e ... Come riporta.com, i francesi avrebbero raggiunto un principio di accordo per il suo ...l'Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando”. (Calciomercato.com) Se si trovasse una soluzione per Pinamonti, l’opzione Keita potrebbe essere attuale, ma al momento ..."Il Napoli per il secondo anno va in Europa League ed è un fallimento. Se Insigne ha voglia di lottare per la Champions League ad altissimi livelli si metterà a trovare una soluzione".