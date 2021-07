Calcio | Lazio Luiz Felipe ' Sarri tra i migliori in Europa'

(Di giovedì 15 luglio 2021) "Qui sto bene, mi sento in famiglia e spero di rimanere per tanti anni", dice il difensore biancoceleste AURONZO DI CADORE -ancora al lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la sesta giornata ...

Il contratto lo lascio però al mio procuratore e a Tare, io penso solo a lavorare e stare qui tanti anni perché allasto bene - dice il difensore in conferenza stampa - L'inizio ovviamente non ...AURONZO DI CADORE - Tanti sorrisi e parecchia voglia di riscatto. Luiz Felipe ha iniziato alla grande il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Viene da una stagione travagliata per via di un ...Riconoscimenti anche al patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli e al presidente del Frosinone Maurizio Stirpe. Peppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, scelto come miglior tecnico della Seri ...I nerazzurri, campioni d'Italia in carica, ripartiranno dall'ex tecnico della Lazio dopo l'addio di Antonio Conte ...