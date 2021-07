Aruba conferma l'attacco informatico: ecco cosa è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) I sistemi del gigante italiano di servizi Internet e web sono stati violati ad aprile. Solo ieri però ha deciso di avvisare i suoi clienti, insistendo sul fatto che non sarebbero stati coinvolti dati sensibili Leggi su repubblica (Di giovedì 15 luglio 2021) I sistemi del gigante italiano di servizi Internet e web sono stati violati ad aprile. Solo ieri però ha deciso di avvisare i suoi clienti, insistendo sul fatto che non sarebbero stati coinvolti dati sensibili

Advertising

filoage : Aruba conferma l'attacco informatico: ecco cosa è successo - HDblog : RT @HDblog: Aruba conferma accesso non autorizzato ai dati degli utenti: cosa è successo - AleGnocchi : RT @arturodicorinto: #Aruba conferma l'attacco informatico. I sistemi del gigante italiano di servizi Internet e web come Pec, cloud, hosti… - Asgard_Hydra : Aruba conferma accesso non autorizzato ai dati degli utenti: cosa è successo - - derobbio : RT @arturodicorinto: #Aruba conferma l'attacco informatico. I sistemi del gigante italiano di servizi Internet e web come Pec, cloud, hosti… -