Arrestato 31enne romano con 70 kg di stupefacenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Arrestato 31enne romano sorpreso durante un controllo dei Carabinieri con 70 kg di stupefacente Percorreva via Giulio Cesare Viola a bordo della sua auto, quando dagli specchietti retrovisori ha visto spuntare una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Trullo ed ha iniziato ad agitarsi, decidendo così di accostare a bordo della carreggiata, per farsi sorpassare. Insospettiti dalla Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021)sorpreso durante un controllo dei Carabinieri con 70 kg di stupefacente Percorreva via Giulio Cesare Viola a bordo della sua auto, quando dagli specchietti retrovisori ha visto spuntare una pattuglia della Stazione Carabinieri Roma Trullo ed ha iniziato ad agitarsi, decidendo così di accostare a bordo della carreggiata, per farsi sorpassare. Insospettiti dalla

Advertising

CasilinaNews : Magliana. Sorpreso con più di 2kg di marijuana in auto e a casa nascondeva altri 70kg di droga: arrestato pusher 31… - CronacheCittadi : New post: Roma. Sorpreso con oltre 2Kg di marijuana in auto. A casa aveva altri 10Kg della stessa sostanza e 60Kg d… - alborama : RT @gzibordi: STUPRO CAPITALE – A ROMA, IN ZONA DUE PONTI UN 31ENNE PALPEGGIA UNA DONNA ALL'USCITA DELLA PALESTR - logudorolive : Cagliari, arrestato dalla GdF un 31enne per spaccio di droga - gzibordi : STUPRO CAPITALE – A ROMA, IN ZONA DUE PONTI UN 31ENNE PALPEGGIA UNA DONNA ALL'USCITA DELLA PALESTR… -