Vito Bisogno, è salernitano il più giovane presidente italiano di un Lions Club (Di mercoledì 14 luglio 2021) È il ventiseienne ebolitano Vito Bisogno il presidente Lions più giovane della storia italiana e a quanto pare uno dei più giovani in Europa. Bisogno si insedia a capo del Lions Club Campagna Silarus, in provincia di Salerno, dove è stato eletto all' unanimità. Giovedi 8 luglio si è tenuto il rito del passaggio della Campana ed in quest'occasione il presidente uscente Federico Aquara ha ceduto la spilla al neo eletto Bisogno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

