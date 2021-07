Tra euro digitale e inflazione. I giorni bollenti della Bce (Di mercoledì 14 luglio 2021) A dispetto dei 23 gradi centigradi di massima in questi giorni a Francoforte sul Meno, ai piani alti della Banca centrale europea la temperatura è decisamente alta. Sono giorni in cui si decide il futuro monetario dell’Unione, ancora alle prese con una pandemia che non è ancora alle spalle. Tanto per cominciare, la prossima settimana, come raccontato ieri da Formiche.net, Christine Lagarde, presidente dell’eurotower, riunirà il board per approvare in via definitiva le nuove linee guida della strategia monetaria. Decisamente meno accomodante ma ancora molto flessibile, al punto da mettere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 luglio 2021) A dispetto dei 23 gradi centigradi di massima in questia Francoforte sul Meno, ai piani altiBanca centralepea la temperatura è decisamente alta. Sonoin cui si decide il futuro monetario dell’Unione, ancora alle prese con una pandemia che non è ancora alle spalle. Tanto per cominciare, la prossima settimana, come raccontato ieri da Formiche.net, Christine Lagarde, presidente dell’tower, riunirà il board per approvare in via definitiva le nuove linee guidastrategia monetaria. Decisamente meno accomodante ma ancora molto flessibile, al punto da mettere ...

Advertising

makkox : in breve: i disoccupati pigri, svogliati, choosy frenano la ripartenza dell'italia e in più li paghiamo. (35 euro a… - _Morik92_ : Tra i record azzurri, ci sono anche quelli targati #Juve: 12 i gol segnati (superato il Barcellona di Euro 2000), 5… - FondazioneTTNE : Le aggregazioni tra Comuni in #Veneto, dal 2014 al 2021, hanno portato 41 milioni di euro di contributi dallo Stato… - goldrvshtae : @AIRPLANEH0BI sta cosa mi fa incazzare parecchio anche perché io tra biglietto del concerto e pullman per arrivare… - forza_italia : RT @S_Giacomoni: Il #RedditodiCittadinanza ?? così com’è è un disincentivo al #lavoro ?? ?? Vogliamo che i nostri #giovani si diano da fare e… -