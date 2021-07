Sul Green Pass alla francese il centrodestra si divide (Di mercoledì 14 luglio 2021) La scelta del presidente francese, Emmanuel Macron, che vuol rendere obbligatorio il Green Pass per accedere a bar, ristoranti e alcuni mezzi di trasporto per bloccare la recrudescenza del Covid è l'argomento del giorno. E, tra i vari effetti, fa emergere differenze di vedute anche nel centrodestra italiano. "Il modello francese non è un modello", sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini. "Chiedere il Green Pass, il vaccino o il tampone a chi va comprarsi il giornale, a bere un caffè o mangiare una pizza o prendere l'autobus è fuori discussione". Anche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) La scelta del presidente, Emmanuel Macron, che vuol rendere obbligatorio ilper accedere a bar, ristoranti e alcuni mezzi di trasporto per bloccare la recrudescenza del Covid è l'argomento del giorno. E, tra i vari effetti, fa emergere differenze di vedute anche nelitaliano. "Il modellonon è un modello", sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini. "Chiedere il, il vaccino o il tampone a chi va comprarsi il giornale, a bere un caffè o mangiare una pizza o prendere l'autobus è fuori discussione". Anche ...

Advertising

SkyTG24 : Fare subito come ha fatto la #Francia, applicando 'sul serio' il #Greenpass, e niente quarantena per chi ha ricevut… - GiovanniToti : Sul green pass sono d’accordo con la Francia! Da governatore, come potrei spiegare ai cittadini che si sono vaccina… - ladyonorato : Ringrazio ancora il Presidente del Parlamento Europeo @EP_President @DavidSassoli per l’immediato riscontro dato al… - RenatoMaiaron : @Covidioti Ma speriamo che diventi obbligatorio il green pass così chi non rispetta la legge lo costringiamo a chiu… - BabboleoNews : Anche il #deputato della #Lega Edoardo #Rixi si scaglia contro l'ipotesi di rendere obbligatorio il green pass per… -