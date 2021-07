Sophia, l’influencer morta per scattare una foto: «È caduta dal bordo di una cascata». Aveva 32 anni e lascia una bambina (Di mercoledì 14 luglio 2021) È morta mentre faceva un’azione per lei abituale: posare per una foto acrobatica in un paesaggio mozzafiato. Per Sophia Cheung, 32enne influencer di Hong Kong, è stata fatale una caduta dopo essere scivolata sul bordo di una cascata. Sophia Cheung, molto attiva sui social tra cui Instagram, amava non solo i locali e le mode più glamour, ma anche l’escursionismo e la vita all’aria aperta. Lo dimostrano le sue foto, in cui appare immersa in panorami mozzafiato ma anche intenta a posare in modo spericolato tra stretti passaggi nelle rocce, cime montuose, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Èmentre faceva un’azione per lei abituale: posare per unaacrobatica in un paesaggio mozzafiato. PerCheung, 32enne influencer di Hong Kong, è stata fatale unadopo essere scivolata suldi unaCheung, molto attiva sui social tra cui Instagram, amava non solo i locali e le mode più glamour, ma anche l’escursionismo e la vita all’aria aperta. Lo dimostrano le sue, in cui appare immersa in panorami mozzafiato ma anche intenta a posare in modo spericolato tra stretti passaggi nelle rocce, cime montuose, ...

