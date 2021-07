Salvini incontra Draghi: "Sostanziale sintonia su tutto. Avanti con riforme, no a obbligo vaccini" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader della Lega ha chiesto la riapertura delle discoteche già nel fine settimana, rispettando il protocollo e il cambio di criterio delle chiusure su invito delle regioni Leggi su rainews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il leader della Lega ha chiesto la riapertura delle discoteche già nel fine settimana, rispettando il protocollo e il cambio di criterio delle chiusure su invito delle regioni

Advertising

Gazzettino : Green pass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, non siamo per gli estremismi» - RenzoCianchetti : RT @todorov_denis: #greenpass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, il premier non è per estremismi» - ABIMAGE : Il Presidente Draghi incontra il Segretario della Lega Salvini - BelforteLeonela : RT @todorov_denis: #greenpass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, il premier non è per estremismi» - todorov_denis : #greenpass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, il premier non è per estremismi» -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incontra Governo: Draghi incontra Salvini Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta per incontrare il leader della Lega Matteo Salvini. Lo rendono noto fonti leghiste. Al termine del colloquio ci sarà un punto stampa di Salvini all'esterno di Palazzo Chigi .

Governo, Draghi incontra Salvini a Palazzo Chigi Il leader della Lega Matteo Salvini sta per incontrare a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al termine del colloquio con il premier il leader leghista dovrebbe tenere un punto stampa all'esterno di Palazzo ...

Governo: Draghi incontra Salvini - Ultima Ora Agenzia ANSA Salvini incontra Draghi: "Sostanziale sintonia su tutto. Avanti con riforme, no a obbligo vaccini" Il leader della Lega ha chiesto la riapertura delle discoteche già nel fine settimana, rispettando il protocollo e il cambio di criterio delle chiusure su invito delle regioni ...

Salvini, con Draghi per correre, giustizia entro estate ROMA, 14 LUG - "Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna accelerare sulle riforme, la riforma della giustizia è da approvare entro l'estate". Lo dice ...

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta per incontrare il leader della Lega Matteo. Lo rendono noto fonti leghiste. Al termine del colloquio ci sarà un punto stampa diall'esterno di Palazzo Chigi .Il leader della Lega Matteosta per incontrare a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Al termine del colloquio con il premier il leader leghista dovrebbe tenere un punto stampa all'esterno di Palazzo ...Il leader della Lega ha chiesto la riapertura delle discoteche già nel fine settimana, rispettando il protocollo e il cambio di criterio delle chiusure su invito delle regioni ...ROMA, 14 LUG - "Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna accelerare sulle riforme, la riforma della giustizia è da approvare entro l'estate". Lo dice ...