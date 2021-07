Roma, Spinazzola su Mourinho: «Felice di conoscerlo, ha detto che mi aspetta» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha parlato dell’arrivo alla Roma di José Mourinho e della telefonata avuta dopo l’infortunio Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’arrivo in giallorosso di José Mourinho. «Mi ha fatto piacere conoscerlo. È stato carino, mi ha detto che lui e la squadra mi aspettano in campo. Gli ho risposto che dovrà avere pazienza, la stessa che ho io». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardoha parlato dell’arrivo alladi Josée della telefonata avuta dopo l’infortunio Leonardo, esterno dellae della Nazionale, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’arrivo in giallorosso di José. «Mi ha fatto piacere. È stato carino, mi hache lui e la squadra mino in campo. Gli ho risposto che dovrà avere pazienza, la stessa che ho io». L'articolo proviene da Calcio News 24.

