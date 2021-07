Pisa | studente record | avrà 6 lauree a 25 anni

Advertising

Sarà il primoitaliano che a 25 anni avrà ottenuto sei titoli universitari con il massimo dei voti e la lode Samuele Cannas , originario di Cagliari ,dell'Università die allievo della Scuola Superiore Sant'Anna. Mercoledì si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110 con lode e 'dignità di stampa'. Da ora, conseguirà quattro lauree ...... ingegneria biomedica e la magistrale in biotecnologie molecolari all'Università di', oltre alla licenza magistrale in scienze mediche della Sant'Anna. Samuele Cannas, loda record: 6 ...studente dell'Università di Pisa e allievo della Scuola Superiore Sant'Anna. Mercoledì si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110 con lode e "dignità di stampa". Da ora, conseguirà quattro lauree ...A ottobre sarà il primo studente italiano che a 25 anni avrà ottenuto sei titoli universitari con il massimo dei voti e la lode.