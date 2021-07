Orrore all’uscita della palestra | l’aggressione | il 31enne tenta di stuprarla Poi con un’altra donna Immagini choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Si tratta di un cittadino italiano di 31 anni ,il responsabilebrutale violenza commessa ai danni di unaappena uscita dalla. Siamo a Roma Nord, in zona Due Ponti e sono quasi le 8 di mattina. Nel parcheggio di una, in via Ischia di Castro, ilha palpeggiato con violenza ed ha cercato di strappare di dosso i leggins ad una prima vittima, rapinandola poiborsa per poi darsi alla fuga. P oco dopo in via Vallinfredda, l’uomo ha seguito e subito dopo rapinato la seconda, sottraendole la borsa e trascinandola in terra per poi ...