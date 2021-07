Nedved ' Allegri? Dopo piccola vacanza è carico'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "A Udine si soffre sempre, è un campo difficile per la prima partita, ma come dicebisogna affrontarle tutte. Partiamo da Udine, poi ci saranno le altre.? C'era una certa abitudine per ...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] - Viglianesi_San : ?? Breaking News ?? #Nedved: '#Allegri ha stabilito ritorno di #Cristiano #Ronaldo intorno al 25 luglio.' - morenoAlmare : RT @mirkonicolino: Pavel #Nedved si è fermato stamane per firmare un autografo ad un tifoso disabile presente davanti al cancello della #Co… - Gercas11 : Check out Peluche Panda 50 cm - Dibbello : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] -

Ultime Notizie dalla rete : Nedved Allegri

... il vicepresidente della Juventus Pavelha così presentato la nuova stagione. UDINESE - 'Ci ... Un campo difficile per la prima partita, ma come dice il nostro allenatore Maxdobbiamo ...? C'era una certa abitudine per cinque anni , poi ci siamo distaccati per due anni ed è ... Pavel, vicepresidente della Juventus, è intervenuto a margine della presentazione del calendario ...Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così a margine della presentazione del calendario della Serie A 2021-22: “A Udine si soffre sempre, è un campo difficile per la prima partita, ..."A Udine si soffre sempre, è un campo difficile per la prima partita, ma come dice Allegri bisogna affrontarle tutte. Partiamo da Udine, poi ci saranno le altre. (ANSA) ...