NBA 2K22 | annunciati gli atleti di copertina – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 luglio 2021) 2K ha annunciato glididi NBA, sia per l’edizione standard, sia per quella che celebra il 75° anniversario dell’NBA.. 2K ha annunciato glididi NBA. Sulla Standard Edition campeggerà il fenomeno Luka Don?i?, due volte NBA All-Star, mentre sulla cosiddetta NBA 75th Anniversary Edition ci saranno i miti Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant. “Essere sulladi NBAè qualcosa di molto speciale per me” ha dichiarato Don?i?, aggiungendo: “Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ...

... è tempo di cominciare a spolverare gli scaffali perché sta per tornare il gioco sportivo annuale di 2K Games:arriva il 10 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - S, PC e Nintendo ...Nella cover celebrativa dei 75 anni della, oltre al nuovo logo speciale, sono raffigurati Kareem Abdul - Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin ...All’inizio del nuovo decennio, la 2k scelse il Black Mamba, Kobe Bryant, come cover athlete. Bryant era già riconosciuto come uno dei migliori giocatori nella storia della NBA, con quattro titoli NBA, ...2K annuncia oggi gli atleti di copertina per NBA® 2K22. Luka Doncic, fenomeno globale e 2 volte NBA All-Star, sarà sulla Standard Edition, mentre per la NBA 75th Anniversary Edition sono stati scelti: ...