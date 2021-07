LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi, gruppo a 8? (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.41 Il gruppo non si sta dannando l’anima e continuano a guadagnare i fuggitivi. 13.38 120 chilometri all’arrivo. 13.35 Davanti ricordiamo che ci sono Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM). 13.33 Per il plotone oltre 7? di ritardo dai fuggitivi che proseguono con cambi regolari. 13.30 Bernard sta per essere raggiunto dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.41 Ilnon si sta dannando l’anima e continuano a guadagnare i. 13.38 120 chilometri all’arrivo. 13.35 Davanti ricordiamo che ci sono Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Anthony Pérez (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Maxime Chevalier (B&B-KTM). 13.33 Per il plotone oltre 7? di ritardo daiche proseguono con cambi regolari. 13.30 Bernard sta per essere raggiunto dal ...

