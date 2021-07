L’estate di Amadeus e Giovanna Civitillo | baci e abbracci dalla Sicilia FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 14 luglio 2021)hanno scelto laper le loro vacanze estive. La coppia, dopo aver terminato gli impegni televisivi per questa stagione, ha deciso di portare in viaggio tutta la famiglia al completo. Per il conduttore quest’ultima stagione è stata molto impegnativa. Oltre al suo impegno fisso con I Soliti Ignoti, infatti,… L'articolodiproviene da Velvet ...