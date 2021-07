Leclerc | “Quasi impossibile battere Sebastian Vettel”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nei loro due anni di convivenza ferrarista, Charlesnon hanno mancato di regalare scintille in pista, con diversi incidenti che li hanno visti protagonisti. Una coppia, la loro, assortita probabilmente meglio fuori dai circuiti – dove hanno sempre mostrato di avere un bel rapporto – che non all’interno degli stessi. Proprio la crescita rapida ed esponenziale dei risultati di– capace dia livello di punti conquistati il compagno in entrambe le stagioni insieme – ha probabilmente spinto la Ferrari ad appiedare. Parlando al podcast della ...

Il pilota monegasco ha cercato di tracciare un confronto tra il suo compagno di box attuale, Carlos Sainz, e il quattro volte campione del mondo, con cui ha diviso il garage fino a fine 2020 ...
Nei loro due anni di convivenza ferrarista, Charles Leclerc e Sebastian Vettel non hanno mancato di regalare scintille in pista ...