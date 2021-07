Inghilterra | Johnson | “Razzismo? Pronto a multare piattaforme social in caso di mancata collaborazione”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In seguito a quanto successo al termine di Italia-, dove Rashford, Sancho e Saka sono stati bersagliati suiper i rigori falliti, il premier Borisha annunciato di aver incontrato i rappresentanti di Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat e Instagram, e che prenderà provvedimenti ricorrendo anche a multe indi. “Se non elimineranno odio edalle loro, e sappiamo tutti che hanno la tecnologia per farlo, dovranno fronteggiare multe fino al 10% dei loro fatturati globali. Servono atti ...

sportface2016 : #EURO2020 #Inghilterra, #Johnson: 'Razzismo? Pronto a multare piattaforme social in caso di mancata collaborazion… - il_sankarista : RT @dan_grossi: Arrogante, antisportiva, razzista, antipatica e violenta. E' l'Inghilterra di Boris Johnson. Niente di più. Niente di meno. - ANTEO17 : RT @dan_grossi: Arrogante, antisportiva, razzista, antipatica e violenta. E' l'Inghilterra di Boris Johnson. Niente di più. Niente di meno. - dan_grossi : Arrogante, antisportiva, razzista, antipatica e violenta. E' l'Inghilterra di Boris Johnson. Niente di più. Niente di meno. - piandimatt1 : @DavideGiac penso che il premier Johnson sia semplicemente caduto nel trappolone della cultura delle scommesse, di… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Johnson

Quanto emerge da un paese che ha rappresentato la vetrina pandemica prima degli altri, l', espone a riflessioni che sono preoccupazione perché Borissi lancia in affermazioni che ...... così, a raggiungere i voti di quegli operai del nord d'rimasti senza lavoro per colpa ... E il governo di Borisriflette la prima. Anche se la seconda, devo dire, ha ammirato e ...In seguito a quanto successo al termine di Italia-Inghilterra, dove Rashford, Sancho e Saka sono stati bersagliati sui social per i rigori falliti, il premier Boris Johnson ha annunciato di aver ...il sindaco chiede alla TFL di rendere obbligatorie le mascherine nei mezzi pubblici, andando contro alla decisione del governo di renderle facoltative ...