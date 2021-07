In casa con un 1 kg marijuana, arrestato 20enne nel Salernitano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arsenio (Sa) – Un incensurato di 20 anni di Sant’Arsenio (Salerno) è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione in casa e in altri locali nella disponibilità del ventenne rinvenendo un chilo di marijuana in alcuni sacchetti cellophane sigillati. I militari hanno anche posto sotto sequestro una serra indoor in cui hanno rinvenuto lampade ed essiccatori, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arsenio (Sa) – Un incensurato di 20 anni di Sant’Arsenio (Salerno) è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione ine in altri locali nella disponibilità del ventenne rinvenendo un chilo diin alcuni sacchetti cellophane sigillati. I militari hanno anche posto sotto sequestro una serra indoor in cui hanno rinvenuto lampade ed essiccatori, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

