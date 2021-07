Imprese, Castelli: “rivedere norme fallimentari per evitare chiusure e delocalizzazioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – “Tra Stato e Imprese serve un patto, e ciascuno deve rispettare gli impegni. Noi stiamo facendo un grande lavoro, consapevoli che la ripartenza, dopo una crisi profonda come quella generata dal Covid, rappresenti il momento più delicato. In questo anno e mezzo abbiamo messo le aziende nelle condizioni di resistere, ora va fatto un passo in più per dare loro l’opportunità di ripartire” a dirlo è il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli in un post sui social. “Sono due le linee di intervento – prosegue la Castelli – la prima è quella sulle Imprese già in crisi, su cui dobbiamo proseguire ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – “Tra Stato eserve un patto, e ciascuno deve rispettare gli impegni. Noi stiamo facendo un grande lavoro, consapevoli che la ripartenza, dopo una crisi profonda come quella generata dal Covid, rappresenti il momento più delicato. In questo anno e mezzo abbiamo messo le aziende nelle condizioni di resistere, ora va fatto un passo in più per dare loro l’opportunità di ripartire” a dirlo è il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laurain un post sui social. “Sono due le linee di intervento – prosegue la– la prima è quella sullegià in crisi, su cui dobbiamo proseguire ...

Advertising

Agenparl : [EC] IMPRESE CASTELLI, 'RIVEDERE NORME FALLIMENTARI PER EVITARE CHIUSURE E DELOCALIZZAZIONI' - - Agenparl : [AGECO] IMPRESE CASTELLI, 'RIVEDERE NORME FALLIMENTARI PER EVITARE CHIUSURE E DELOCALIZZAZIONI' - - Agenparl : IMPRESE CASTELLI, 'RIVEDERE NORME FALLIMENTARI PER EVITARE CHIUSURE E DELOCALIZZAZIONI' - - Agenparl : [AGPOL] IMPRESE CASTELLI, 'RIVEDERE NORME FALLIMENTARI PER EVITARE CHIUSURE E DELOCALIZZAZIONI' - - PolicyMaker_mag : Michaela Castelli resterà in carica per i prossimi tre anni, alla guida della Federazione delle imprese di acqua, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Castelli Imprese, Castelli: "rivedere norme fallimentari per evitare chiusure e delocalizzazioni" "Sono due le linee di intervento - prosegue la Castelli - la prima è quella sulle imprese già in crisi, su cui dobbiamo proseguire il lavoro avviato nei Tavoli sulle crisi d'impresa, con l'auspicio ...

Utilitalia: Castelli confermata presidente, 'imprese pronte per Pnrr' Michaela Castelli e' stata confermata per i prossimi tre anni presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia. L'elezione da parte dell'Assemblea generale e' avvenuta a ...

Imprese, Castelli: "rivedere norme fallimentari per evitare chiusure e delocalizzazioni" Borsa Italiana Imprese, Castelli: “rivedere norme fallimentari per evitare chiusure e delocalizzazioni” (Teleborsa) – “Tra Stato e imprese serve un patto, e ciascuno deve rispettare gli impegni. Noi stiamo facendo un grande lavoro, consapevoli che la ripartenza, dopo una crisi profonda ...

Tea, confermato il presidente Massimiliano Ghizzi MANTOVA - l'Assemblea generale di Utilitalia, la Federazione delle imprese italiane di acqua, ambiente ed energia, ha rinnovato quest'oggi per i prossimi ...

"Sono due le linee di intervento - prosegue la- la prima è quella sullegià in crisi, su cui dobbiamo proseguire il lavoro avviato nei Tavoli sulle crisi d'impresa, con l'auspicio ...Michaelae' stata confermata per i prossimi tre anni presidente di Utilitalia, la Federazione delledi acqua, ambiente ed energia. L'elezione da parte dell'Assemblea generale e' avvenuta a ...(Teleborsa) – “Tra Stato e imprese serve un patto, e ciascuno deve rispettare gli impegni. Noi stiamo facendo un grande lavoro, consapevoli che la ripartenza, dopo una crisi profonda ...MANTOVA - l'Assemblea generale di Utilitalia, la Federazione delle imprese italiane di acqua, ambiente ed energia, ha rinnovato quest'oggi per i prossimi ...