Ex vice di Ancelotti | Koulibaly e Fabian Ruiz? Vi dico quale calciatore vorrebbe Carlo al Real Madrid

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione condotta da Luca Cerchione su 1 Station Radio dal lunedì al venerdì, è intervenuto Giorgio Caschini, allenatore ed exdi. Ecco quanto ha dichiarato: "Mancini ha svolto un grandissimo lavoro. Non solo per il risultato importantissimo ottenuto, ma perché questa Nazionale veniva da un periodo complicato. Doveva assemblare i giocatori, far riavvicinare il pubblico, ed è stato un ottimo lavoro a 360 gradi. Inoltre, gli va attribuito il merito di essersi attorniato di persone che conosce, di affetti, dei quali si poteva fidare e da cui sapeva cosa avrebbe potuto ottenere. Ha avuto la capacità di ...