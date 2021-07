Eurovision 2022 | ecco le città candidate a ospitarlo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria dei Måneskin, un primo posto a Sanremo e uno all’Eurovision, ha regalato all’Italia la possibilità di organizzare da sé il prossimo concerto europeo. Dove, però, è ancora cosa da vedersi. Nel pomeriggio di martedì, sono state diciassette le città italiane a presentare la propria candidatura per ospitare, nell’anno a venire, l’appuntamento musicale. Bologna, Genova, Firenze e Milano. Poi, Torino, Roma, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale, Jesolo, Palazzolo Acreide, Bertinoro di Romagna e Sanremo. Dalla Sicilia al Friuli, capoluoghi di regione e provincia si sono fatti avanti, così come chiesto dalla Rai, per manifestare il proprio interesse.

Firenze " C'è anche il capoluogo toscano tra le città italiane che si sono candidate per ospitare l'Song Contest che avrà luogo in Italia nel maggio del. La scelta verrà operata dalla Rai entro la fine di agosto, in coordinamento con l'European Broadcasting Union. Sono 17 le città ...17 le città italiane che hanno presentato la propria candidatura a ospitare l'Song Contestche si svolgerà nel mese di maggio grazie alla vittoria dei Maneskin Hanno risposto con la loro disponibilità le città di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, ...Sono state comunicate le città che hanno inviato la loro candidatura: la scelta finale a fine agosto. L’Italia campione d’Europa - sia nel calcio sia nella musica - si prepara a ospitare la prossima e ...Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa), Sanremo (Imperia). A rispondere all’annuncio Rai per la manifesta ...