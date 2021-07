Covid, un documento rivela: “Chiusure anche con i vaccini” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non basteranno i vaccini per dire addio alle Chiusure. Anzi: dovremo “rafforzare” le restrizioni “nei prossimi mesi” anche se gran parte della popolazione si è fatta inoculare il siero anti-Covid. È questa la (tragica) informazione che trapela da un documento ufficiale dello Stato, redatto dall’Avvocatura e consegnato nelle mani del Tribunale Civile di Roma. L’occasione, come rivela ilGiornale.it, è una causa civile intentata dai familiari delle vittime del coronavirus della Bergamasca, che stanno cercando di ottenere un risarcimento dal governo e dal ministero della Salute per la perdita ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non basteranno iper dire addio alle. Anzi: dovremo “rafforzare” le restrizioni “nei prossimi mesi”se gran parte della popolazione si è fatta inoculare il siero anti-. È questa la (tragica) informazione che trapela da unufficiale dello Stato, redatto dall’Avvocatura e consegnato nelle mani del Tribunale Civile di Roma. L’occasione, comeilGiornale.it, è una causa civile intentata dai familiari delle vittime del coronavirus della Bergamasca, che stanno cercando di ottenere un risarcimento dal governo e dal ministero della Salute per la perdita ...

