Clima, la rivoluzione Ue tra luci e ombre: solo auto elettriche dal 2035, subito accelerazione sulle rinnovabili, restano le scorciatoie per i grandi inquinatori (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le auto immatricolate a partire dal 2035 saranno a emissioni zero, il settore pubblico dovrà rinnovare il 3% dei suoi edifici ogni anno, sale al 40% l’obiettivo delle rinnovabili dietro cui si cela il nodo delle biomasse e della tutela delle foreste. E mentre saranno soggetti all’Ets anche nuovi settori, bisognerà attendere il 2035 per l’addio definitivo alle quote gratis per quelli che tuttora ne beneficiano. Per i quali entra però in gioco in concreto dal 2026 la tutela della Carbon border tax, la nuova tassa sui beni importati da Paesi con standard ambientali più permissivi. È il caso di dire ‘luci e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leimmatricolate a partire dalsaranno a emissioni zero, il settore pubblico dovrà rinnovare il 3% dei suoi edifici ogni anno, sale al 40% l’obiettivo delledietro cui si cela il nodo delle biomasse e della tutela delle foreste. E mentre saranno soggetti all’Ets anche nuovi settori, bisognerà attendere ilper l’addio definitivo alle quote gratis per quelli che tuttora ne beneficiano. Per i quali entra però in gioco in concreto dal 2026 la tutela della Carbon border tax, la nuova tassa sui beni importati da Paesi con standard ambientali più permissivi. È il caso di dire ‘e ...

