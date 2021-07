Brasile: Bolsonaro ricoverato per alcuni esami, 'sta bene' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato questa mattina presto per alcuni accertamenti ed è in buone condizioni, riferisce l'ufficio stampa del governo. Il presidente è "animato" e "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente brasiliano Jairè statoquesta mattina presto peraccertamenti ed è in buone condizioni, riferisce l'ufficio stampa del governo. Il presidente è "animato" e "...

