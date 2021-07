Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell (Di mercoledì 14 luglio 2021) Borse Asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese degli economisti. Il timore ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Borsetiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'statunitense ha superato le attese degli economisti. Il timore ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell: Vietnam entra in fase di correzione. Deboli future Eu… - ansa_economia : Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia. In Cina in rialzo surplus commerciale, anche per expo… - zazoomblog : Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia - #Borsa: #rialzo #spinta #della - fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia: In Cina in rialzo surplus commerciale, anche per expo… - FIRSTonlineTwit : Il Nikkei mette a segno un rialzo del 2% mentre arretra lo yen, la tradizionale valuta rifugio d’Asia. -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese degli economisti. Il timore ...

Brunello Cucinelli, nel secondo trimestre vendite a 149,1 mln (+13,8% sul 2019) ... quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana " ha esaminato in data 13 luglio 2021 i ...7% a cambi correnti (+10,0% a cambi costanti); Ottima crescita in Asia (+19,7%), importante ...

Borsa: Asia in rialzo con la spinta dei big della tecnologia ANSA Nuova Europa Borsa: Asia in calo con timori inflazione, attesa per Powell (ANSA) - MILANO, 14 LUG - Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese ...

Asia-Pacific in declino. Nikkei 225 in flessione dello 0,38% Dopo una seduta in declino per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti perso quasi lo 0,40% martedì) alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in negativo è proseguita.

Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese degli economisti. Il timore ...... quotata sul Mercato Telematico Azionario diItaliana " ha esaminato in data 13 luglio 2021 i ...7% a cambi correnti (+10,0% a cambi costanti); Ottima crescita in(+19,7%), importante ...(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Borse asiatiche in rosso, con gli investitori che si interrogano sulla traiettoria dei tassi americani dopo che il dato sull'inflazione statunitense ha superato le attese ...Dopo una seduta in declino per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti perso quasi lo 0,40% martedì) alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in negativo è proseguita.