Atletica | Usain Bolt torna a correre! 800 metri d’esibizione Ma smentisce un rientro serio

(Di mercoledì 14 luglio 2021)to a correre, anche se per un semplice evento promozionale. L’uomo più veloce della terra ha disputato un 800in Giamaica: si è trattato della sua prima apparizione sul doppio giro di pista, completato con l’alto tempo di 2:40 (centesimi non precisati) in un’atmosfera di festa, rilassata e di esibizione. Il ribattezzato Fulmine ha dichiarato: “Credevo fosse più semplice, è stato una bella sfida. Ho fatto tanto cardio per essere pronto, ma penso che dovevo farne di più“. Il 34enne, detentore del record mondiale sui 100(9.58 nel 2009) e sui 200(19.19 nel ...

...e dell'mondiale alla ricerca di un altro capace d'essere il miele per le mosche spettatori quale eraBolt, ha vinto la gara più importante di tutte le gare e non solo dell'. ...Per i Giochi Olimpici , che vedranno l'leggera in scena a Tokyo nella seconda settimana di ...sui 100 metri con 9.77 e principale candidato alle Olimpiadi di Tokyo alla successione di...Usain Bolt è tornato a correre, anche se per un semplice evento promozionale. L'uomo più veloce della terra ha disputato un 800 metri in Giamaica: si è trattato della sua prima apparizione sul doppio ...Il velocista brianzolo migliora il proprio stagionale, ma chiude ultimo in 10.17. Lo sprinter italo-americano, invece, è terzo in 9.99. E alle prossime Olimpiadi si candida almeno per la finale.