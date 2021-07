Ama | a Roma nel 2020 raccolta differenziata al 45 33%

(Di mercoledì 14 luglio 2021)– “A, la percentuale dinell’annosi è attestata mediamente al 45,33% e non al 43,8% come circolato in questi giorni. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea rispetto al 45,4% registrato nel 2019, nonostante ilsia stato contraddistinto dall’emergenza sanitaria da Covid-19, con la forte flessione di turisti e pendolari in città e le limitazioni/chiusure prolungate in vari periodi dell’anno di ampie fette produttive di “clienti business”.” “Complessivamente, la situazione conseguente all’emergenza da Covid -19 ha sottratto alla ...

Advertising

tbuccico69 : RT @PoveraR: Risolto. Come? Pagando dei privati per rimuovere lo schifo. Dall'Ama nessuna risposta. Interpellati anche degli addetti di pas… - SkalRockblock : Pensieri politici a parte questa amministrazione è l'unica che ha riasfaltato e potato mezza città di Roma Di gran… - AFAntoAnt : @Lavoratori_Ama @ACoS_Roma @MomyLozzi @CarloCalenda @gualtierieurope @ISPRA_Press @CorteContiPress @nzingaretti… - mana030312 : Grazie a tutti quelli che hanno permesso che tutto ciò accadesse! #rifiuti #emergenzarifiuti #ama @roma @romatoday… - AFAntoAnt : RT @Lavoratori_Ama: Aumenta la vergogna e diminuisce la differenziata. Il 'cerca buche' Ama ci raccontava le storielle -

Ultime Notizie dalla rete : Ama Roma

RomaToday

In conclusione, alla luce di quanto emerso, ci si chiede se sia opportuno da parte diCapitale continuare ad affidare i servizi cimiteriali all'esterno, e nello specifico ad, piuttosto che, ...Un tour di una ventina di date, compresa, Firenze, Napoli, Torino. Fu una esperienza ... Senza dimenticare Stefano Bollani chetanto la musica brasiliana. Insomma, la musica italiana e quella ...Il presente studio aggiorna quello del 2016. Il 2020 è stato un anno difficile per molti dei servizi erogati dagli enti locali, in particolare per i servizi cimiteriali, la cui gestione è affidata all ...Il festival, per il terzo anno guidato dalla giornalista e storica esperta di Medio Oriente, prende il via il 15 luglio con una "madrina" d'eccezione: l'autrice del bestseller "I leoni di Sicilia" Ste ...