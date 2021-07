Agrigento, marito e moglie trovati morti in casa: “Le ha sparato e poi si è ucciso” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Agrigento, marito e moglie trovati morti in casa. Tragedia a Ribera dove all’interno di un’abitazione sono stati rinvenuti i cadaveri di una coppia di coniugi. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio e all’interno della casa, dopo una prima ispezione, è stata anche rinvenuta una pistola (a quanto pare) detenuta legalmente dall’uomo. Le vittime sono Girolamo Vaccaro, 74 anni, e la moglie Angelica Cocchiara, 75 anni. Drammatico fatto di sangue a Ribera, in Agrigento: in un’abitazione sono stati rinvenuti i ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 luglio 2021)in. Tragedia a Ribera dove all’interno di un’abitazione sono stati rinvenuti i cadaveri di una coppia di coniugi. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio e all’interno della, dopo una prima ispezione, è stata anche rinvenuta una pistola (a quanto pare) detenuta legalmente dall’uomo. Le vittime sono Girolamo Vaccaro, 74 anni, e laAngelica Cocchiara, 75 anni. Drammatico fatto di sangue a Ribera, in: in un’abitazione sono stati rinvenuti i ...

