Usa: caldo record in Arizona, aumentano decessi dei migranti (Di martedì 13 luglio 2021) Le autorità dell'Arizona hanno trovato il mese scorso i corpi di 43 migranti nelle zone desertiche e montagnose dello Stato vicine al confine con il Messico, probabilmente deceduti a causa del caldo ...

