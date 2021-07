Traffico Roma del 13-07-2021 ore 09 | 00

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Sv… - rossadiseraa : A Roma anche solo il preludio della pioggia crea il traffico. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...possibili disagi alla circolazione in via Ciro il Grande nei pressi della sede dell'INPS di termine previsto per le 13 dalle ore 6 sulla lineaFirenze invece in direzione di Firenze il...IN INTERNA, PERINTENSO, INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI ... E SEMPRE IN ENTRATA ASI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. SULLA ...Il 14 luglio anche a Sassari si svolgerà la competizione ciclistica per la quale sono previste modifiche alla viabilità, con chiusure temporanee per consentire il passaggio degli atleti. La Pol ...Un tifo da terremoto. A pochi passi da Roma, a Guidonia Montecelio, il tifo per gli azzurri che domenica hanno vinto ai rigori gli Europei è stato registrato come una scossa sismica da parte dell’INGV ...