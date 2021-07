Tommaso Zorzi, polemiche e insulti dopo il suo commento agli Euro 2020: ‘Europei? Non me ne frega’ (Di martedì 13 luglio 2021) Su Instagram, Tommaso Zorzi spesso risponde alle domande che riceve dai suoi fan. LEGGI ANCHE:– Come risponde Bonucci alle critiche ricevute: è lui il ‘miglior asfaltatore’ di questi Euro 2020 In questo caso ha fatto chiaramente capire che sì, è contento per la vittoria dell’Italia agli Euro 2020 ma che fondamentalmente non si è mai interessato al calcio. https://www.instagram.com/stories/TommasoZorzi/2616181244526643100/“Se mai dovessi scendere io in piazza a festeggiare qualcosa, scenderei in piazza a festeggiare la conquista ... Leggi su funweek (Di martedì 13 luglio 2021) Su Instagram,spesso risponde alle domande che riceve dai suoi fan. LEGGI ANCHE:– Come risponde Bonucci alle critiche ricevute: è lui il ‘miglior asfaltatore’ di questiIn questo caso ha fatto chiaramente capire che sì, è contento per la vittoria dell’Italiama che fondamentalmente non si è mai interessato al calcio. https://www.instagram.com/stories//2616181244526643100/“Se mai dovessi scendere io in piazza a festeggiare qualcosa, scenderei in piazza a festeggiare la conquista ...

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - Valerio000j : RT @FinallyMichele: ma pensa tu se io nella vita devo stare ad ascoltare un minchione come tommaso zorzi - FinallyMichele : ma pensa tu se io nella vita devo stare ad ascoltare un minchione come tommaso zorzi - bissolo_greta : RT @Lunetta_abyss: Quel giorno in cui Tommaso Zorzi è diventato un'ambulanza. VOLUME AL MASSIMO. #TZVIP - yejisfire : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -