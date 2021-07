Temptation Island 2021, Claudia e Ste al falò di confronto: “Ci sposiamo” (Di martedì 13 luglio 2021) Claudia e Ste hanno preso un'importante decisione dopo il falò di confronto: abbandonano Temptation Island 2021 e si sposano. Claudia e Ste lasciano Temptation Island 2021 e si sposano: la coppia si ritrova davanti al falò di confronto e decide di lasciare insieme il reality confermando le imminenti nozze, programmate per il 7 agosto. Claudia e Ste stanno insieme da 4 anni, ad agosto 2020 dovevano sposarsi, poi l'emergenza sanitaria li ha costretti a rimandare le nozze. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021)e Ste hanno preso un'importante decisione dopo ildi: abbandonanoe si sposano.e Ste lascianoe si sposano: la coppia si ritrova davanti aldie decide di lasciare insieme il reality confermando le imminenti nozze, programmate per il 7 agosto.e Ste stanno insieme da 4 anni, ad agosto 2020 dovevano sposarsi, poi l'emergenza sanitaria li ha costretti a rimandare le nozze. ...

