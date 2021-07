Secondigliano | arrestati due uomini per furto I NOMI

(Di martedì 13 luglio 2021): beccati dai Carabinieri dopo aver commesso unsu un’auto rubata, 2in manette. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato peraggravato in concorso Antonio Musella e Fulvio Castaldo, di 51 e 46 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi nella tarda serata di ieri in

... nel quartiere napoletano di, subito dopo aver rubato da un'auto parcheggiata il ... L'auto è stata sequestrata e affidata ad un deposito giudiziario mentre i duesono stati ...... sono stati sorpresi nella tarda serata di ieri in via del Cassano, a, subito dopo ... Quindi, la macchina è stata sequestrata e affidata a un deposito giudiziario; mentre i due...Due ladri beccati a rubare il frontalino di uno stereo da un’automobile parcheggiata su via del Cassano a Secondigliano: ma i carabinieri, dopo ...Secondo quanto raccontato dalla persona che ha inviato il video al consigliere Borrelli e da quello che si vede dalle immagini, una donna, che sarebbe parente di un noto clan napoletano, è stata accom ...