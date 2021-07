‘Questo libro è trans’. Tra consigli pratici e illustrazioni, la guida per persone transgender (e non) nata dall’esperienza di Juno Dawson (Di martedì 13 luglio 2021) Una guida pratica per transgender scritta da una donna transgender, ma anche un testo utile per un pubblico generico, magari cisgender (termine che comprende tutti coloro la cui identità coincide con il genere dato alla nascita, si tratta della stragrande maggioranza delle persone), che vuole saperne di più della vita di quello 0,75% di persone che invece non si riconosce nel genere assegnato sulla base del sesso biologico. What’s The T?, titolo originale, Questo libro è Trans, nella traduzione italiana, nonostante il suo carattere monografico, si rivolge infatti potenzialmente a tutti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Unapratica perscritta da una donna, ma anche un testo utile per un pubblico generico, magari cisgender (termine che comprende tutti coloro la cui identità coincide con il genere dato alla nascita, si tratta della stragrande maggioranza delle), che vuole saperne di più della vita di quello 0,75% diche invece non si riconosce nel genere assegnato sulla base del sesso biologico. What’s The T?, titolo originale, Questoè Trans, nella traduzione italiana, nonostante il suo carattere monografico, si rivolge infatti potenzialmente a tutti: ...

