Perché Donnarumma non ha esultato dopo l' ultimo rigore con l' Inghilterra

AGI - Non era freddezza, solo il fatto di non essere certo che fosse tutto finito: Gigi Donnarumma ha spiegato la sua impassibilità dopo la parata sul rigore di Saka che ha regalato agli azzurri il titolo europeo. "dopo il rigore parato a Saka non avevo capito che avevamo vinto", ha spiegato il 22enne portierone azzurro a Sky, "mi sono girato verso l'arbitro per accertarmi che fosse tutto ok, Perché adesso con il Var controllano se ti sei mosso prima del tiro. Poi ho visto i compagni correre verso di me e da lì è iniziato tutto". "Ero già a terra al rigore di Jorginho, ...

